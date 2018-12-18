Исторический момент для Украины: Госдеп поздравил Епифания с избранием на пост главы ПЦУ

Церковный собор избрал Епифания предстоятелем единой Православной церкви Украины 15 декабря.

Соединенные Штаты Америки поздравляют Митрополита Епифания с его избранием на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины.

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Государственного департамента США.

«Основание Церкви стало историческим моментом для Украины. США продолжают оказывать непоколебимую поддержку Украине и уважают свободу вероисповедания, не подверженную вмешательству извне», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что свобода вероисповедания распространяется на всех украинцев, включая тех, кто решит присоединиться, или не присоединиться к новой православной церкви.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.