Парубий пригласил патриарха Варфоломея выступить в Раде

Глава парламента также поблагодарил патриарха Варфоломея за опеку над украинским народом и его мужество.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея И выступить в украинском парламенте.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время Согласительного совета.

"Приглашаю всесвятейшого патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде Украины. Я убежден, что мы должны отдать должное этому выдающемуся человеку, мужественной личности, которая навсегда вписана в историю Украины", - отметил председатель ВР.

Спикер также поблагодарил патриарха Варфоломея за опеку над украинским народом и его мужество. "Потому что мы все знаем, какое невероятное давление оказывалось и оказывается на всесвятейшого патриарха от Москвы и от всех союзников, которых задействует Кремль для давления на патриарха Варфоломея", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.