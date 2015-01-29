ЕС должен продемонстрировать солидарность в вопросе агрессии на востоке Украины - глава МИД Великобритании

Брюссель. 29 января. УНИАН. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лидингтон (David Lidington) убежден, что "перед ужасной агрессией" на востоке Украины ЕС должен продемонстрировать солидарность.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом министр сказал накануне чрезвычайного заседания Совета ЕС, которое проходит в четверг в Брюсселе.

"Перед лицом ужасной возобновленной агрессии против гражданских на востоке Украины мы должны продолжать демонстрировать солидарность. Потери жизней, которые мы видели в Мариуполе, были самыми ужасными гражданскими потерями, с единственным исключением сбитого МН-17, которые мы видели во время этого конфликта", - сказал он.

Лидингтон выразил убеждение, что ответственность за выполнение Минских договоренностей и за снижение агрессии "вполне очевидно лежит на поддерживаемых Россией сепаратистах и их спонсорах в Москве". "Я убежден, что это - обязанность ЕС подготовить варианты для будущего, включая, я думаю, сейчас это необходимо, возможность дальнейших мер против России", - подчеркнул он.