Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины - Зоря

Титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий после Объединительного собора официально лишился титула митрополита Киевского и всея Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря, передает РБК-Украина. Читайте такжеСтало известно официальное название новой церкви в Украине Отметим, данный титул теперь принадлежит предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (Думенко). Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви Украины, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея. По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.

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