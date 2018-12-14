США и Канада обсудили совместный ответ на агрессию РФ в Керченском проливе

США и Канада обеспокоены и осуждают российскую агрессию.

Четыре руководителя внешнеполитических и оборонных ведомств США и Канады обсудили взаимодействие на международной арене для ответа на агрессию Российской Федерации в Керченском проливе против украинских судов.

Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщили на совместной пресс-конференции с министрами обороны США Джеймсом Мэттисом и Канады Харджит Сингх Сейджаном, которая транслировалась на сайте Госдепа США.

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"Мы говорили о нашей работе и взаимодействии как члены НАТО. Мы обсудили нашу реакцию на ситуацию в Украине. Я выразил обеспокоенность в связи последней агрессией России в Азовском море, где ее военные таранили и открыли огонь по украинским судам", - заявил Помпео.

В свою очередь, Фриланд добавила, что вместе с министром обороны Канады Харджит Сингх Сейджаном они осуждают действия России по препятствованию судоходству в Азовском море и Керченском проливе. Также Фриланд и Сейджан выступили с осуждением последних агрессивных действий России, что 25 ноября привели к захвату трех украинских судов и взятию под стражу украинских моряков.

"Мы призываем Россию освободить этих моряков. Канада твердо поддерживает народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ", - отметила Фриланд.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военных моряков. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовал так называемый «суд» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».