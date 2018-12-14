В МИД призвали страны ОЧЭС ввести санкции против РФ за агрессию в Азовском море

Украинская сторона призвала ОЧЭС принять все необходимые меры для сдерживания российского агрессора.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Азовском море и Керченском проливе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время 39-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС в Баку.

Глава украинской делегации заявил, что агрессивная политика России угрожает безопасности и экономическому сотрудничеству в регионе ОЧЭС.

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В частности, он отметил, что только восстановление мира и стабильности в регионе, суверенитета и территориальной целостности стран-членов Организации в пределах международно признанных границ может обеспечить прочную основу для развития экономического сотрудничества в Черноморском регионе.

Заместитель министра осудил продолжающуюся агрессию России против Украины, в частности, акцентировав внимание на вооруженной провокации России в Азовском море, захвате украинских моряков и судов, нарушении свободы судоходства в Азовском море, блокировании украинских портов Бердянск и Мариуполь.

В то же время, Боднар призвал партнеров и других членов ОЧЭС принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе путем применения новых и ужесточения существующих санкций, а также предоставления Украине помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ.

Заседание завершилось передачей председательства в ОЧЭС от Азербайджана Болгарии, которое продлится в течение первого полугодия 2019 года.

Справка УНИАН. ОЧЭС была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря. На сегодняшний день организация объединяет 12 государств Причерноморья и Южных Балкан - Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, а также Украина. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.