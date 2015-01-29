В Польше прогнозируют ужесточение санкций ЕС против России из-за теракта в Мариуполе

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Схетина сказал в утреннем эфире TVP Info, комментируя предположительные результаты заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится сегодня в Брюсселе и созвано в связи с обострением ситуации на востоке Украины.

«...По моему мнению, будет конкретный разговор, результатом которого станет ужесточение санкций», - сказал он.

Схетина допустил, что министры иностранных дел стран-членов ЕС на своем сегодняшнем заседании согласуют продолжение действия введенных в марте прошлого года санкций против России из-за аннексии Крыма и дополнят санкционный список новыми фамилиями.

«Вопрос, будет ли это только кто-то из Донбасса или также из Москвы», - заметил он.

Читайте такжеРоссийский рубль продолжает падение из-за ожидания новых санкцийГлава МИД Польши назвал сложным процессом согласование общей позиции всех государств Евросоюза, напомнив, что сообщество объединяет страны, каждая из которых имеет собственную точку зрения на события в Украине.

«Это является непростой задачей - согласовать единую позицию 28-ми государств, но это нужно сделать, потому что тогда голос Европы больше весит и громче звучит», - сказал он.

Схетина заметил, что окончательное решение глав МИД стран-членов ЕС будет озвучено сегодня около 19.00 (по киевскому времени), и оно будет «близким к тому, о чем мы говорили».

Как сообщал УНИАН, 24 января террористы обстреляли жилые кварталы на востоке Мариуполя. Погиб 31 мирный житель, 108 – получили ранения разной степени тяжести.

В результате обстрела было повреждено 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет, а также школы и детсады.

Согласно предварительным данным, на восстановление разрушенных в результате обстрела зданий и сооружений необходимо около 100 млн грн.