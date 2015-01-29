СМИ: Горсовет Мариуполя передумал называть Россию агрессором, а "ДНР" и "ЛНР" террористами (документ)

Об этом сообщает сайт 0629.

Согласно информации, вечером 27 января на сайте горсовета появилась информация: Мариупольский городской cовет признал Россию страной-агрессором.

"Но ночью что-то произошло, и мэр Мариуполя вместе с секретарем городского совета вынуждены были произвести некоторые манипуляции", - отмечает издание.

В окончательном документе, размещенном уже утром 28 января на сайте горсовета, о России не было сказано ни слова. "Зато в нем называется какая-то странная агрессия с Востока", - отмечают журналисты.

Полностью решение звучит так: "О признании агрессии с Востока и утверждении порядка признания организаций террористическими".

"Позднее исчезло и слово "Восток", видимо, чтобы китайцы не приняли на свой счет", - отмечает 0629.

Журналисты подчеркивают, что исчезло не только слово "Россия", но и название самопровозглашенных "республик".

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"То есть теперь совершенно непонятно, кого же в Мариуполе хотят считать террористами, а кого агрессором", - отмечает издание.

Журналисты сообщили, что в редакции имеется диктофонная запись обсуждения вопроса горсоветом. Они также подчеркивают, что в сессионом зале в тот момент присутствовало 52 депутата, в том числе и представители КПУ.

И все они единогласно поддержали предложение нардепа Игорь Решетняка поставить вопрос на голосование.

"Мы опросили 8 депутатов горсовета, в том числе и из фракции Партии регионов. Все они подтвердили, что голосовали за предложение Ярошенко и Решетняка, то есть за признание России агрессором.

К сожалению, нам не удалось связаться с секретарем городского совета и поинтересоваться, каким образом произошла подмена", - пишет 0629.

Как известно, в результате обстрела Мариуполя 30 мирных жителей погибли и более 100 получили ранения.

СБУ обнародовала перехваченный разговор главарей террористов т. н. "ДНР", которые планировали осуществить обстрел Мариуполя, а также запись, которая является доказательством того, что 24 января город целенаправленно обстреливал артдивизион России.