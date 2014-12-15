В Лондоне убит один из свидетелей по делу Литвиненко

Тело 70-летнего мужчины нашли в минувшую пятницу, 12 декабря. Подозреваемым по этому делу проходит его 44-летний сын Дэвид Вест-младший, ему уже предъявлены официальные обвинения, передает Росбалт.

Перед судом он предстанет в понедельник, 15 декабря. Возможные мотивы Уэста-младшего неизвестны. Вскрытие подтвердило, что его отец скончался в результате ножевого ранения.

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Уэст-старший начинал свою предпринимательскую деятельность по продаже алкоголя и сигарет во Франции. В Лондоне кроме клуба HeyJo, он также владел русским рестораном Abracadabra на знаменитой улице Jermyn street и небольшим отелем класса "люкс". В 2007 году бизнесмен обжаловал в суде запрет на курение и нанял своим адвокатом жену Тони Блэра, юриста Шери Блэр.

Литвиненко, бежавший из России в 2001 году, скончался 23 ноября 2006 года в результате отравления высокорадиоактивным полонием-210. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с бывшими коллегами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития в лондонском отеле Millennium.