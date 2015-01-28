МВД проводит люстрационную проверку 140,8 тысяч сотрудников

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.

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"В целом, по итогам люстрационной проверки мы пересматриваем, и подвергаются проверке 140 тыс. 817 человек", - сообщил он.

Министр отметил, что в настоящее время идет второй этап люстрационной проверки в ведомстве, в ходе которого, в частности, проверяется причастность правоохранителей к преступлениям против активистов Евромайдана.

Арсен Аваков прогнозирует, что этот этап завершится в апреле-мае.