МВД проводит люстрационную проверку 140,8 тысяч сотрудников
14:32, 28 января 2015Политика
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МВД проводит люстрационную проверку в отношении 140 тыс. 817 сотрудников.
Аваков сообщил, сколько сотрудников МВД проходят люстрационную проверку / УНИАН
Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.
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"В целом, по итогам люстрационной проверки мы пересматриваем, и подвергаются проверке 140 тыс. 817 человек", - сообщил он.
Министр отметил, что в настоящее время идет второй этап люстрационной проверки в ведомстве, в ходе которого, в частности, проверяется причастность правоохранителей к преступлениям против активистов Евромайдана.
Арсен Аваков прогнозирует, что этот этап завершится в апреле-мае.
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