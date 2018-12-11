В России экс-офицера ЧФ посадили на 14 лет за "шпионаж" в пользу Украины

Суд также лишил Леонида Пархоменко воинского звания.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, "обвиняемого в государственной измене" и "шпионаже" в пользу Украины, к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает «ТАСС».

"Северо-Кавказский окружной военный суд признал Пархоменко виновным в выдаче гостайны РФ, госизмене. Постановил назначить лишение свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил судья.

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Гособвинитель просил назначить "обвиняемому" 15 лет лишения свободы. Также суд лишил Пархоменко воинского звания. Его адвокат намерен обжаловать приговор.

"Будем подавать апелляцию", - сказал адвокат Каспар Килафян.

Напомним, бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота задержали еще в ноябре 2016 года в оккупированном РФ Севастополе. По словам российских силовиков, мужчина, якобы выполняя задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну.