В оккупированном Крыму задержали за шпионаж служащего Черноморского флота

В Севастополе задержан бывший флотский офицер, работавший на Черноморском флоте, по подозрению в шпионаже в пользу соседнего государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Севастополя.

Задержанный находится в изоляторе, ведется расследование.

Никаких данных о личности задержанного, обстоятельствах задержания и деталях уголовного дела нет. Также не уточняется, на какое именно государство он работал и какие сведения передавал.

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24 ноября 2016 года в Севастополе был задержан бывший капитан Черноморского флота Леонид Пархоменко, которого обвиняли в шпионаже в пользу Украины.

Ранее ФСБ неоднократно объявляла о задержании на территории оккупированного Крыма "предполагаемых украинских диверсантов".