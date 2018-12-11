Эстония выступает за персональные санкции за агрессию в Керченском проливе
Эстония выступает за дополнительные санкции в связи с захватом Россией украинских судов в Черном море.
Об этом 11 декабря заявил премьер-министр Юри Ратас, пишет Европейская правда со ссылкой на ERR.
"Эстония считает правильными дополнительные санкции. Государства, которые считают правильным расширение санкций, и Эстония, конечно, готовы к проведению дискуссии по этому вопросу. Но будут ли они расширены - сейчас говорить рано", - сказал он.
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По словам главы правительства, новые санкции необходимо направить на конкретных лиц.
"Вопрос в том, есть ли возможность, чтобы это действительно были реальные лица. Сотрудники внешнеполитической службы работают, чтобы это выяснить. Но рано говорить, поддерживают это все 28 государств", - сказал Ратас.
Киев предлагает ЕС ввести персональные санкции против российских военных, участвовавших в актах агрессии против Украины, ограничить возможности российских азовских портов и другие.
Всего около десяти государств-членов Евросоюза поддерживают дополнительные санкции против России из-за ее агрессии в районе Керченского пролива.
Вопрос введения новых санкций должны выяснить 14 декабря в Брюсселе на саммите лидеров стран-членов ЕС.