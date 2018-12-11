Вероятность "плана Маршалла" для Украины пока что трудно оценивать - Гройсман

По словам премьера, подобный план в виде масштабных инвестиций в развитие инфраструктуры и кредитование реального сектора мог бы принести пользу Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что на данный момент тяжело оценивать, насколько вероятной является реализация идеи "плана Маршалла" (долгосрочного плана поддержки Украины - УНИАН) в нашей стране.

Об этом он сказал во время конференции "Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса".

«Я считаю, что мы пока только на этом пути. Я считаю, что мы можем по нему идти, но вероятность его пока тяжело оценивать», - сказал он.

По словам премьера, подобный план в виде масштабных инвестиций в развитие инфраструктуры и кредитование реального сектора мог бы принести пользу Украине.

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«Такой план был бы достаточно прогрессивным решением, единственное – необходимо определить его параметры», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «плана Маршалла» для Украины.

В июне в Представительстве Литвы в ЕС состоялась презентация «плана Маршалла» для Украины, в которой приняли участие члены рабочей группы по разработке документа, бывшие премьер-министры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас.

18 августа вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что «новым европейским планом для Украины предусмотрено, как минимум, 5 млрд евро ежегодной поддержки от ЕС на реформы, направленные на экономический рост и развитие».

По словам Кубива, сейчас план активно обсуждается в ключевых международных институтах с целью формирования «группы друзей» Украины и необходимой поддержки для реализации плана.