Гражданам США рекомендуют не ездить в оккупированный Крым

Американцы могут быть подвергнуты репрессиям в оккупированном Крыму.

Гражданам США не рекомендуется посещать Крым из-за оккупации Россией части территории Украины и злоупотреблении со стороны оккупационной администрации.

Об этом идет речь в рекомендациях, размещенных на сайте Госдепа.

Как отмечается в сообщении, военное присутствие в Крыму достаточно велико.

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"Скорее всего, Российская Федерация сделает дальнейшие военные действия в Крыму в рамках своей оккупации этой части Украины", - говорится в публикации.

По данным Госдепа, оккупационная администрация Крыма продолжает жестоко обращаться с иностранцами и местным населением, особенно с теми, кого она считает согласными с ее господством на полуострове.

"Международное сообщество, включая Соединенные Штаты и Украину, не признает аннексию Крыма Россией", - говорится в публикации.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря во время встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ украинский МИД предоставил доказательства милитаризации Крыма и российской агрессии.

На заседании Совета безопасности ООН 26 ноября, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что рассчитывает на усиление санкций против России после атаки против украинских кораблей в Керченском проливе.