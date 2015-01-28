Ликвидированы государственные исполнительная и регистрационная службы

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров Украины №17 от 21 января 2015 года.

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Правительство также постановило утвердить комиссии по ликвидации Укргосреестра и Государственной исполнительной службы. Данные комиссии возглавили заместители руководителей указанных ведомств - Роман Усенко и Павел Коцюбинский соответственно. Им поручено утвердить персональный состав комиссий, обеспечить ликвидацию служб и передачу имущества, которое относится к сфере их управления. Кроме того, главы комиссий по ликвидации должны в 6-месячный срок проинформировать Кабмин о результатах проделанной работы.

Правительство также постановило отнести целостные имущественные комплексы государственных предприятий «Информационно-ресурсный центр» и «Государственный институт комплексных технико-экономических исследований» в сферу управления Минюста.