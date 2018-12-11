Закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ вступит в силу 12 декабря - опубликован текст

Документ вступит в силу в среду, 12 декабря. Отмечается, что действие договора прекратится 1 апреля 2019 года.

В газете «Голос Украины» опубликован текст закона о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Отмечается, что документ вступит в силу в среду, 12 декабря. Отмечается, что действие договора прекратится 1 апреля 2019 года.

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«Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия», — говорится в тексте закона.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон, прекращающий действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

6 декабря Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом Украины. Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, составленного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что является существенным нарушением этого договора. Прекращение действия договора освобождает Украину от всяческих обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.