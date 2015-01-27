Руководитель группы ЕНП в ПАСЕ голосовал за снятие санкций с России - СМИ

Об этом сообщает источник Украинской правды в ассамблее, отметив, что эта позиция заметно ухудшила шансы украинской делегации на успех в голосовании о полномочиях российских депутатов.

Как сообщалось, россияне в ПАСЕ пролоббировали снятие с РФ большинства ограничений, в том числе двух ключевых - в отношении права голоса и возможности участия в работе руководящих органов ПАСЕ. Это предложение победило с перевесом в 3 голоса украинскую идею о сохранении текущего уровня санкций.

Читайте такжеГеращенко: ПАСЕ не должна возвращать полномочия российской делегации

Как известно, официально группа ЕНП декларирует поддержку Украины в конфликте с РФ, поэтому Аграмунт действовал вопреки партийной позиции. Между тем, определенная часть депутатов ЕНП ориентируются на позицию председателя группы.

Педро Аграмунт - испанский депутат от июня 2013 года, он занимает должность председателя. Одна из двух крупнейших групп - так же, как и группа социалистов, она насчитывает 183 голоса.

Необходимо добавить, что группа социалистов в ПАСЕ, по данным источников, решила поддерживать отмену санкций, введенных против РФ.