Климкин и глава МИД Германии обсудили возможности освобождения украинских военнопленных моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудили возможности освобождения украинских военнопленных моряков, захваченных Россией вблизи Керченского пролива.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, Климкин провел встречу Маасом сегодня в рамках участия в 25-й встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ.

"В центре внимания были вопросы освобождения украинских военнопленных и положения гражданского населения на оккупированных территориях украинского Донбасса", - сообщили в министерстве.

"Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство Германии в формировании сильного и всеобъемлющего ответа ЕС на воинственную риторику Кремля и агрессивные действия, угрожающие безопасности евроатлантического пространства", - заявили в МИД.

Также сообщается, что Климкин и Маас договорились продолжить диалог в рамках рабочего визита украинского министра в ФРГ на следующей неделе.