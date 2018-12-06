Порошенко дожился до постинга котиков в своем Facebook (фото)
14:09, 06 декабря 2018Политика
2699 0
Это – первый пост про кота в ленте Порошенко.
Фото кота впервые появилось на странице президента / фото facebook.com/petroporoshenko
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей официальной странице в Facebook фото рыжего кота.
Читайте такжеПорошенко "случайно" сфотографировали в рейсовом самолете - летел как простой смертный (фото, видео)
Фотография четвероногого пушистика появилась на странице президента впервые. Глава государства рассказал, что кот - первый "житель" общежития нового образца для военных в Старичах на Львовщине.
"Поздравляю 125 военных и одного кота с новосельем!", - написал Порошенко и опубликовал снимки.
Ранее в сети троллили Порошенко, который якобы стал случайным гостем на фотосессии молодоженов в Харькове.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter