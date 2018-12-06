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Порошенко дожился до постинга котиков в своем Facebook (фото)

14:09, 06 декабря 2018
Политика
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Фото кота впервые появилось на странице президента / фото facebook.com/petroporoshenko

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Фотография четвероногого пушистика появилась на странице президента впервые. Глава государства рассказал, что кот - первый "житель" общежития нового образца для военных в Старичах на Львовщине.

"Поздравляю 125 военных и одного кота с новосельем!", - написал Порошенко и опубликовал снимки.

Ранее в сети троллили Порошенко, который якобы стал случайным гостем на фотосессии молодоженов в Харькове.

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Теги: #Порошенко#кот