Порошенко дожился до постинга котиков в своем Facebook (фото)

Это – первый пост про кота в ленте Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей официальной странице в Facebook фото рыжего кота.

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Фотография четвероногого пушистика появилась на странице президента впервые. Глава государства рассказал, что кот - первый "житель" общежития нового образца для военных в Старичах на Львовщине.

"Поздравляю 125 военных и одного кота с новосельем!", - написал Порошенко и опубликовал снимки.

Ранее в сети троллили Порошенко, который якобы стал случайным гостем на фотосессии молодоженов в Харькове.