Рада сегодня рассмотрит прекращение действия Договора о дружбе с Россией

Также парламент планирует продлить действие соглашения с Нидерландами о Международной миссии защиты расследования причин катастрофы самолета рейса МН-17.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

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Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа срока действия соглашения между странами о Международной миссии защиты расследования причин катастрофы самолета рейса МН-17.

Кроме того, будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в соглашение между Литвой, Польшей и Украиной о создании совместной воинской части.

Также сегодня депутаты рассмотрят блок вопросов нацбезопасности и обороны, среди которых законопроект о прилегающей зоне Украины и противоминной деятельности.

Среди вопросов, которые предлагается включить в повестку дня и принять решения по ним, в частности, законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности, а также проект закона, касающийся защиты информационного пространства.

Среди прочего, сегодня депутаты должны рассмотреть проект постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.