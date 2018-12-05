Рада предоставила Куяльнику статус курорта госзначения

Максим Степанов убежден, что для жителей Украины Куяльницкий лиман может стать экономным вариантом оздоровительного отдыха и лечения.

Предоставление Куяльницкому лиману статуса курорта государственного значения будет способствовать привлечению инвестиций и развитию медицинского туризма. Об этом заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов после того, как Верховная Рада поддержала инициированный им законопроект.

«Сегодняшнее решение - не просто формальность, а старт для развития уникальной туристической жемчужины. Сколько усилий мы приложили, сколько писем написали и бесед с Минэкономики провели. Далее была подготовка законопроекта, длинные общения с депутатами, отстаивания нашей идеи. Я лично приезжал на заседания парламентского комитета, убеждал, приводил аргументы. Было непросто. Но главное - результат!»- сказал Максим Степанов.

Он отметил, что официальный статус государственного курорта обеспечит Куяльницкому лиману надежную защиту: "Этим мы сохраняем его природу, лечебные свойства, даем толчок для инвестиций в развитие рекреационного и медицинского туризма".

По мнению Степанова, статус курорта позволит привлекать инвестиционные средства на развитие инфраструктуры территории, чтобы превратить ее в современную рекреационную зону. Причем эти инвестиции будут защищены, поэтому малый и средний бизнес тоже будут заинтересованы в создании мини-отелей, общественных заведений. Соответственно, экономика региона пополнится новыми рабочими местами и поступлениями от туризма.

«Убежден, что и международные инвесторы могут проявить заинтересованность в развитии этого курорта. И они точно будут уверены, что и сегодня, и через 20 лет, здесь будет рекреационная территория, а не ферма, завод или жилые комплексы», - отмечает председатель ОГА.

Максим Степанов убежден, что для жителей Украины Куяльницкий лиман может стать экономным вариантом оздоровительного отдыха и лечения. Так же его услугами могут пользоваться иностранцы, как альтернативой Мертвому морю в Израиле, ведь целебные свойства воды и рапы Куяльницього лимана эффективно используются для восстановления опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов системы пищеварения.

Напомним, председатель Одесской ОГА Максим Степанов выступил инициатором законопроекта «Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения». В апреле 2018 он обратился с этой инициативой ко всем фракциям и группам в Верховной Раде, и в результате был зарегистрирован соответствующий законопроект.