В НАТО снова обсудят конфликт на востоке Украины 28 января и 4 февраля

Об этом председатель миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

„Сегодняшнее внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО - далеко не последнее слово, которое было сказано на тему обострения ситуации в Украине. Ожидается, что Североатлантический совет вернется к этому вопросу в среду (28 января) на внутреннем заседании. И в выступлениях некоторые делегации обращали внимание на то, что свое слово должен сказать и Совет, а не только генеральный секретарь (НАТО). Ситуация в Украине также будет предметом обсуждения на заседании министров обороны, которое пройдет 4 февраля”, - сказал Долгов.

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При этом украинский дипломат отметил, что среди представителей стран-членов Альянса есть «общее понимание» того, кто отвечает за усиление эскалации насилия на Донбассе, и почему так происходит.

„Выступили все двадцать восемь представителей НАТО. В самом НАТО есть также понимание, что одна из главных задач – это сохранить и усилить единство в самой организации и ЕС, не дать себя расколоть, есть единство в оценках относительно осуждения России и необходимости заставить ее вернуться к мирному урегулированию”, - отметил глава миссии.

Как сообщал УНИАН, РФ игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается «закрыть» российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

После Рождества боевики значительно активней начали обстреливать позиции украинских силовиков в зоне АТО и населенные пункты.

Также Россия продолжает усиливать военный контингент на востоке Украины. По данным СНБО, на сегодняшний день общая численность российских военных на подконтрольных боевикам территориях достигла более 9 тыс.

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21 января боевики усилили атаки на Донецкий аэропорт, удерживаемый украинскими военнослужащими с 26 мая. В результате боевых действий за несколько дней противостояния была полностью разрушена инфраструктура аэропорта, в связи с чем принято решение об отводе украинских военнослужащих. Было убито несколько защитников Донецкого аэропорта погибли, в плен попали 16.

Кроме того, утром 24 января боевики обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли 30 человек, почти 100 были ранены.