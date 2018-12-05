Представитель НАТО: Россия будет создавать проблемы там, где это возможно

В Альянсе указали, что кремль преследует политику "разделяй и вмешивайся".

Россия проводит последовательную политику борьбы с расширением НАТО и создает проблемы там, где это возможно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил официальный представитель НАТО в кулуарах министерской встречи НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

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"Россия, где это возможно, будет создавать проблемы. У России ес ть политика борьбы с расширением НАТО, и мы не ожидаем, что это изменится в ближайшее время", - сказал чиновник Альянса.

По его словам, НАТО считает, что любая страна имеет право выбирать свой путь в сфере безопасности и обороны. "Россия не разделяет этого, она преследует политику "разделяй и вмешивайся". Она не считает, что каждая страна может выбирать свой путь самостоятельно", - отметил он.

Представитель Организации Североатлантического договора подчеркнул, что НАТО никогда не будет "затягивать страну в Альянс против ее воли". Он заметил: "Мы не будем приглашать страну, если она этого не хочет".

Кроме того, по словам чиновника, Альянс предоставляет стране возможности и инструменты для того, чтобы она воспользовалась или не воспользовалась этими инструментами.

В этом контексте он отметил, что "от правительства Боснии и Герцеговины зависит, какую политику безопасности эта страна будет разрабатывать".

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается использовать незаконную аннексию Крыма и строительство керченского моста, чтобы захватить Азовское море.