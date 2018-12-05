Российская оппозиционерка озвучила прогноз для России после смерти Путина

По ее словам, никакого другого способа действий после Путина, кроме оттепели в отношениях с Западом, просто не существует.

В случае смерти президента РФ Владимира Путина, в отношениях России и Запада мгновенно наступит оттепель. Хотя она и не будет полномасштабной и всеобъемлющей.

Такое мнение высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, передает «Обозреватель». Она подчеркнула, что все действующие лица в сегодняшней российской системе власти завязаны на деньгах.

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"Поэтому, когда наступают на их кошелек... на самом деле, Запад действует верно. Они берут их за самое дорогое, почти за "фаберже", – сказала Курносова.

По ее словам, никакого другого способа действий после Путина, кроме оттепели в отношениях, просто не существует. Когда Украину пытаются напугать тем, что после Путина придет еще более страшный диктатор – это не более, чем пугалки.

"Если мы будем рассматривать возможные сценарии, то ближе те, которые произошли после смерти Сталина. Хотя, конечно, Путин – это не Сталин. Это его карикатурная копия, он Сталиным не является ни с какой стороны. Но те обстоятельства и та система, которую он создал, неудачно копируют сталинскую систему", – подытожила Курносова.