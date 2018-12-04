Ряду сотрудников ФСБ РФ сообщили о подозрении из-за захвата украинских моряков и кораблей

Во время досудебного расследования собрано 17 томов доказательств совершения Россией агрессии против украинских ВМС.

Прокуратура сообщила о подозрении ряду должностных лиц пограничной службы ФСБ РФ за обстрел и захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, 25 ноября во время осуществления перехода из порта Одессы в порт Мариуполя в районе Керченского пролива вооруженные силы России и пограничная служба ФСБ РФ провели агрессивные военные действия, в результате которых были ранены два военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и один сотрудник Службы безопасности Украины, а также захвачены малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу».

Как отметила Сарган, во время досудебного расследования за 7 дней было собрано 17 томов доказательств совершения Россией агрессии против украинских ВМС. Допрошено 75 свидетелей (командование ВМС, оперативные дежурные и их помощники, экипажи кораблей «Горловка» и «Балта» и другие военные должностные лица), признаны и допрошены трое пострадавших - родственники раненых военнослужащих; проведен 51 обзор документов и интернет-сайтов; проведено два осмотра судов «Горловка» и «Балта», которые вернулись в порт Одессы.

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Также, сообщила Сарган, получены доказательства радиопереговоров между кораблями Черноморского флота ЧФ, пограничной службы ФСБ РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ по ведению агрессивных действий, нападений на корабли ВМС Украины и членов экипажа; отобраны образцы голоса у основных свидетелей - членов экипажей кораблей «Горловка» и «Балта» для проведения экспертизы; получены временные доступы к вещам и документам в Одессе и Киеве.

По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам: начальнику пограничного управления ФСБ Крыма и г. Севастополя контр-адмиралу Станкевичу С.М. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины; заместителю руководителя пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Медведеву Г. М. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины; начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю капитану 1 ранга Ромашкину Р.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины; заместителю начальника управления - начальнику отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по Крыму капитану 1 ранга Шеину А.Б. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины; командиру пограничного сторожевого корабля «Дон» капитану 2 ранга Саляеву А.Н. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины; начальнику службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Крыму капитану 2 ранга Шатохину А.В.; командиру малого противолодочного корабля «Суздалец» капитану 3 ранга Щербакову С.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины; командиру сторожевого корабля «Изумруд» капитану 3 ранга Шипицыну А.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Как сообщила Сарган, 28 ноября Станкевич, Медведев, Ромашкин, Шеин, Саляев, Шатохин, Щербаков и Шипицин были объявлены в розыск.

В настоящее время получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ближайшее время, заметила Сарган, планируется сообщить о подозрении более 10 военнослужащим Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава до генералов.

Органом предварительного расследования является следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Южного региона Украины.