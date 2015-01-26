Томбинский объяснил, когда ЕС может признать "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявляет, что перед тем, как Европейский Союз может рассмотреть вопрос о признании "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями, этот вопрос должен быть решен в первую очередь в правовых рамках украинской власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
По словам посла, признание "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями является очень чувствительным вопросом.
Читайте такжеТомбинский: В понедельник ЕС рассмотрит возможность признания "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями
"И этот вопрос также должен быть поставлен в рамки общего международного права и системы. Именно поэтому необходимо в первую очередь принять соответствующие шаги украинской стороной на официальном уровне, а уже потом он может быть выведен на международную арену", - отметил Томбинский.
Он напомнил, что 29 января состоится заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза, во время которого вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями будет на повестке дня.