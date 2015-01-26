Томбинский объяснил, когда ЕС может признать "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам посла, признание "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями является очень чувствительным вопросом.

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"И этот вопрос также должен быть поставлен в рамки общего международного права и системы. Именно поэтому необходимо в первую очередь принять соответствующие шаги украинской стороной на официальном уровне, а уже потом он может быть выведен на международную арену", - отметил Томбинский.

Он напомнил, что 29 января состоится заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза, во время которого вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями будет на повестке дня.