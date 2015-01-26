В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, на которой будут говорить об Украине

Среди главных тем обсуждения - ситуация в Украине, теракты в Париже и защита свободы слова в Европе, говорится в сообщении на официальном сайте ПАСЕ, передает радио "Свобода".

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На первый день сессии запланирована памятная церемония по случаю 70-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц на территории Польши. В ПАСЕ выступят бывшие узники нацистов.

Между тем, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман выразил надежду. что нынешняя сессия ПАСЕ даст надлежащую оценку последним террористическим актам в Украине и будет способствовать освобождению украинской летчицы, депутата Верховной Рады и члена ПАСЕ Надежды Савченко. Кроме этого он отметил, что возобновление полномочий российской делегации в ПАСЕ возможно лишь в случае, если Москва на практике докажет готовность прислушиваться к мнению демократического сообщества.

Ранее 24 января председатель ПАСЕ Анн Брассер призвала стороны конфликта в Украине прекратить боевые действия и соблюдать минские договоренности.