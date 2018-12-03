Россияне стали меньше ездить в Украину после введения ограничений - ГПСУ

За минувшие сутки в областях, где введено военное положение, не были пропущены 77 граждан РФ.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с момента введения ограничений на въезд количество граждан РФ, желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил Андрей Демченко, пресс-секретарь ГПСУ.

По его словам, за минувшие сутки в областях, где введено военное положение, не были пропущены 77 граждан РФ. Подавляющее большинство не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, у части не было надлежащих документов или превышен срок пребывания в Украине.

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"То, что я наблюдаю за последние дни, поток желающих граждан РФ въехать в Украину уменьшился. Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тыс. до 3 тыс. граждан РФ, то сейчас он достигает ориентировочно 1,3 тыс. – 1,5 тыс. человек", - сообщил Демченко.

В то же время, по словам Демченко, за последние 5 дней около 150 украинцам отказали во въезде на территорию РФ. "Притом, когда украинские пограничники не пропускают иностранца, то иностранцам предоставляется карточка отказа, где четко указывается, на основании какого законодательства и почему лицо не пропущено. Нашим соотечественникам на российской границе отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа, и никакие документы им также не выдаются", - добавил пресс-секретарь ГПСУ.

Ранее сообщалось, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.