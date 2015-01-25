Путин давил на Януковича и уговаривал его "мощно ударить" по Майдану - Сикорский

Президент Российской федерации Владимир Путин уговаривал экс-президента Виктора Януковича "на самом деле мощно ударить" по Майдану для подавления прошлогодних массовых акций протеста в Киеве.

Об этом сообщает польское TVP info со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в прошлом году был одним из посредников в переговорах Януковича с оппозицией для разрешения политического кризиса в Украине.

"Российский президент давил на Януковича и уговаривал его подавить протесты на Майдане. Во время телефонных разговоров Путин якобы убеждал украинского президента, что он должен ударить мощно", - отмечает сайт польского информационного телеканала со ссылкой на слова Сикорского, опубликованные в немецкой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Сикорский сказал, что получил такую информацию из неофициальных источников.

Немецкое издание также процитировало главу украинского правительства Арсения Яценюка, который сказал:"У меня ощущение, что это правда".

Яценюк выразил мнение, что Янукович сбежал из Киева не из-за паники, а это было частью плана, цель которого - организовать ловушку для оппозиции.

Тогдашние украинские власти рассчитывали на то, что толпа после отъезда президента из Киева захватит и подожжет парламент, отмечает польское СМИ.

"Это было бы для Януковича основанием для жестокого подавления фашистского путча в столице", - сказал Яценюк.