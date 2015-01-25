Путин давил на Януковича и уговаривал его "мощно ударить" по Майдану - Сикорский
Во время телефонных разговоров Путин якобы убеждал бывшего украинского президента, что он должен ударить мощно.
Президент Российской федерации Владимир Путин уговаривал экс-президента Виктора Януковича "на самом деле мощно ударить" по Майдану для подавления прошлогодних массовых акций протеста в Киеве.
Об этом сообщает польское TVP info со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в прошлом году был одним из посредников в переговорах Януковича с оппозицией для разрешения политического кризиса в Украине.
"Российский президент давил на Януковича и уговаривал его подавить протесты на Майдане. Во время телефонных разговоров Путин якобы убеждал украинского президента, что он должен ударить мощно", - отмечает сайт польского информационного телеканала со ссылкой на слова Сикорского, опубликованные в немецкой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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Сикорский сказал, что получил такую информацию из неофициальных источников.
Немецкое издание также процитировало главу украинского правительства Арсения Яценюка, который сказал:"У меня ощущение, что это правда".
Яценюк выразил мнение, что Янукович сбежал из Киева не из-за паники, а это было частью плана, цель которого - организовать ловушку для оппозиции.
Тогдашние украинские власти рассчитывали на то, что толпа после отъезда президента из Киева захватит и подожжет парламент, отмечает польское СМИ.
"Это было бы для Януковича основанием для жестокого подавления фашистского путча в столице", - сказал Яценюк.