Порошенко: Донецкий аэропорт должен был стать демилитаризированной зоной

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что в случае соблюдения Минских договоренностей террористических актов на востоке не было бы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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«В связи с дискуссией, которая развернулась в последнее время, если бы линия разграничения Минского протокола и тех, кто взял на себя функции гаранта его выполнения, это было соблюдено, то территория от Новоазовска до Комсомольского по Минскому протоколу должна быть полностью демилитаризирована и очищена от боевиков, и никоим образом там не могли находиться 6 систем залпового огня, танки, БМП, грузовики с боеприпасами... По Минскому протоколу вся территория вплоть до Еленовки и заканчивая Старобешево, включая Докучаевск, - это территория, которая должна быть занята украинскими военными. И это значит, что из Докучаевска залп "Града" в сторону волновахского автобуса не мог бы состояться. И огромное количество других примеров — ни одного террористического акта, который произошел, если бы были соблюдены Минские протокол и меморандум не было бы... Донецкий аэропорт был демилитаризированной зоной», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, почти 100 были ранены. Обстрел, как определила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной территории.

Президент объявил 25 января Днем траура в Украине в связи с трагической гибелью мирных жителей Мариуполя.