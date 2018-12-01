Эксперт спрогнозировал улучшение отношений с Венгрией благодаря военному положению

В подобной ситуации любые другие конфликты и споры должны отойти на второй план, уверен эксперт-международник.

Самостоятельно ответить на полномасштабную атаку со стороны России Украина пока не способна. Именно поэтому МИД постоянно говорит о зарубежных партнерах и о реакции, которая требует единства стран-членов ЕС и НАТО.

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Об этом рассказал эксперт-международник Валерий Кравченко, передает «Обозреватель». По его словам, в этом контексте смущают комментарии США, которые отреагировали весьма умеренно.

"В частности, заявления Трампа и Майка Помпео, который сказал: "Это же ваши проблемы, садитесь и договаривайтесь, Порошенко и Путин". Извините, ну, как может договариваться агрессор и жертва? На каких паритетных началах это видит себе Помпео?" – возмутился Кравченко.

С другой стороны, уверен он, введение военного положения в Украине может положительно повлиять на отношения с Венгрией. Ведь в подобной ситуации любые другие конфликты и споры должны отойти на второй план.

"В частности, очень хорошо, что не ввели это положение в Закарпатье. Это было бы возможностью для спекуляций Орбана и Путина. Сейчас ее нет. Фактически, есть предел, где сконцентрированы основные силы противника и есть Азовское море, аннексированное пока", – подытожил эксперт.