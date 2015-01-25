Канада рассматривает варианты усиления давления на Россию

Правительство Канады выражает возмущение субботним обстрелом Мариуполя и призывает Россию прекратить поддержку сепаратистов. Об этом говорится в его заявлении, передает Радио Свобода.

«Эти позорные действия в очередной раз демонстрируют длительную кампанию России по агрессии в отношении Украины, а также ее шокирующую готовность пожертвовать гражданским населением ради достижения своих незаконных целей», - подчеркнули в канадском правительстве.

Канада выражает соболезнования семьям погибших. В правительстве Канады отметили, что рассматривают варианты усиления давления на Россию.

Читайте такжеБайден пообещал Порошенко ужесточить международное давление на Россию «Мы призываем Россию уважать режим прекращения огня, немедленно прекратить поддержку боевиков и дать возможность миру вернуться на восток Украины», - заявили в канадском правительстве.

Канада также выступила с поддержкой идеи созыва внеочередного заседания Совета безопасности ООН.