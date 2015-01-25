Байден пообещал Порошенко ужесточить международное давление на Россию

Вице-президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко пообещал добиваться ужесточения международного давления на Россию в связи с усилением военных действий на востоке Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Вице-президент и президент Порошенко выразили серьезную обеспокоенность из-за вопиющего неуважения России к своим обязательствам согласно сентябрьским минскими соглашениям и одностороннюю эскалацию конфликта и согласились работать с международными партнерами для того, чтобы для России повышалась стоимость ее агрессивных действий против Украины", – сказано в сообщении.

Байден также осудил атаки и насилие в восточной Украине, устроенные пророссийскими террористами, начавшими наступление на различные города региона.

Читайте такжеЕвродепутат призывает перейти от санкций к бойкоту РоссииКак известно, ранее руководство США, ЕС, НАТО и ООН выразили осуждение обстрела Мариуполя и обвинили в них пророссийских боевиков.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, время заявлений миновало и Россию надо заставить прекратить поддержку террористов.