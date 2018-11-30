ЕС в декабре продлит санкции против России – Туск

Президент Евросовета отмечает, что в ЕС сохраняют единство по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Европейского Совета Дональд Туск выражает убеждение, что Европейский Союз в декабре этого года продлит экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Буэнос-Айресе (Аргентина) перед началом саммита стран "Большой двадцатки".

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"Обострение в Азовском море является причиной серьезного беспокойства для нас, и конечно, применение Россией силы против украинских судов является совершенно неприемлемым", - отметил Туск.

"Европа, и это я хочу подчеркнуть, едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому я убежден, что ЕС продлит санкции против России в декабре", - заявил Туск.

Как сообщал УНИАН, В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз Европейский совет 29 июня продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, из-за невыполнения Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2019 года.