В Минобороны опровергли информацию о захвате боевиками Красного Партизана

В Министерстве обороны заявляют, что информация о захвате боевиками населенного пункта Красный Партизан не соответствует действительности.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны, по данным штаба АТО, «информация, распространенная на некоторых Интернет-порталах об уходе Вооруженных сил Украины с блокпостов и захвате незаконными вооруженными формированиями населенного пункта Красный Партизан, не соответствует действительности. Обстановка стабильная. Все наши войска в районе населенного пункта Горловка находятся на позициях».

На Донецком направлении силы АТО ведут активные действия. Выполняют поставленные задания на подступах к Еленовке в общем направлении на Донецк, говорится в сообщении.

На других участках линии столкновения ситуация находится под контролем Украины.

Читайте такжеНаступление боевиков на Донбассе поддерживают российские войска - генсек НАТОКак сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук написал, что террористы захватили Красный Партизан Донецкой области. После неудачных штурмов и понесенных на участке Красногоровка – Авдеевка потерь командование российско-террористических войск перенесло усилия к северу от этого участка, атаковав с рубежа Озеряновка – Михайловка в направлении на Троицкое.

В результате боя противник продвинулся вперед и занял Красный Партизан, однако продвинуться к Троицкому не смог, попав под удар украинской артиллерии, заметил Тымчук.