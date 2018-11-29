Волонтер предупредил об опасности силовых провокаций РФ из-за предоставления Украине Томоса

Россия под видом гуманитарных и религиозных вопросов пытается решить свои военно-политические задачи, отметил волонтер.

Российская Федерация под видом гуманитарных и религиозных вопросов решает свои военно-политические задачи, поэтому она готовится прибегнуть к различным провокациям против предоставления томоса об автокефалии Украине.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал волонтер Мирослав Гай.

"Я не знаю, сегодня ли, но я искренне в это верю и на это надеюсь. Мне посчастливилось поработать в группе общественных активистов, куда вошли историки, религиоведы, капелланы и представители гражданского общества, которые в свое время направили от 500 общественных организаций Украины к Варфоломею в Константинополь письма с просьбой оказать содействие и предоставить нам томос", - рассказал волонтер.

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Он искренне убежден, что вопрос Автокефальной украинской церкви-это не только вопрос веры, но и вопрос национальной безопасности и культурного самоопределения.

"Я очень волнуюсь за положительное решение, слежу за этим и думаю, что сегодня мы узнаем хорошую новость. С точки зрения Константинополя, военное положение в Украине вряд ли повлияет на предоставление томоса Украине. Но положительного решения ждет не только Украина, а и Россия, готовясь к провокациям. Возможны всевозможные силовые сценарии", - добавил волонтер.

По его мнению, очень удачно, что предоставление томоса "совпало" с введением военного положения. Ведь, по его словам, от России не только внешняя угроза, а и внутренняя. Очень часто в виде всевозможных гибридных акций с завезенными россиянами.

"По моим данным, они в этот раз могут прибегнуть к силовым протестам против томоса. Верю, что в этом случае военное положение довольно сильно поможет. Потому что Российская Федерация под видом гуманитарных и религиозных вопросов решает и свои военно-политические задачи", - заключил волонтер.