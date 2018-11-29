Путин хочет "присоединить" еще часть Украины - Порошенко

Глава Кремля видит себя императором, а Украину - колонией, говорит президент.

События 25 ноября в Азово-Керченской акватории показывают агрессивные намерения президента России Владимира Путина "присоединить" еще часть украинской территории.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Bild, передает "Украинская правда".

"Наш флот придерживается международного права. У нас есть все доказательства на столе, все видят, что это российские солдаты напали на наш флот", - сказал он.

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"Мы должны были реагировать после этого акта агрессии, и поэтому я принял военное положение в некоторых регионах, потому что мы должны защищать нашу страну. Это как в 2014 году: Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда", - рассказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что глава Кремля видит себя императором, а Украину - колонией. Но Порошенко убеждает: с тех пор, как он пришел к власти, "Украина уже не является колонией".

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).