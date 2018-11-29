Кремль отказался от посредничества Турции в разрешении керченского кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев".

Москва не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях по урегулировании ситуации с захватом российскими силовиками в Керченском проливе украинских военных кораблей и моряков.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, готова ли Москва принять посреднические услуги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряжённости, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях, и желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев», - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, почему же пограничники ФСБ РФ атаковали украинские корабли в нейтральных водах, он отметил: «Здесь я не могу точно сказать, нужно по географическим координатам все вопросы адресовать пограничникам».

«Их не атаковали, а были предприняты меры по задержанию нарушителей – военных кораблей, которые являлись нарушителями госграницы РФ», - добавил Песков.

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На еще один уточняющий вопрос УНИАН, почему при заходе в воды, которые Россия называет своими территориальными, сначала был якобы предложен лоцман для прохождения через Керченский пролив, а не открыт огонь на поражение, а атака началась, когда украинские корабли начали возвращаться в Одессу, Песков сказал: «Помните, президент (РФ) отметил, что все действия осуществлялись в режиме полного радиомолчания».

По его словам, вся хронология событий, произошедших в Керченском проливе 25 ноября, представлена российскими пограничниками.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

28 ноября президент России Владимир Путин обвинил президента Украины Петра Порошенко в организации «провокации» в Керченском проливе.

28 ноября Порошенко и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого глава Украинского государства проинформировал о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и ответных действиях Украины, в частности введении режима военного положения.

Собеседники договорились, что президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20, который состоится 30 ноября - 1 декабря.