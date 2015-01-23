Тарасюк: РФ и боевики перед саммитом в "нормандском формате" хотят расширить контролируемые территории

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», трансляция которого состоится 24 января в 17.00 на УНИАН ТВ.

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“Если проанализировать события последнего времени, в том числе и Берлинскую встречу, и попытки организовать встречу в Астане, и заявления главарей террористов, складывается впечатление, что они хотят перед саммитом «нормандской четверки» расширить контролируемые ими территории”, - сказал Тарасюк.

Он отметил, что на сегодня еще нет точной даты проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки» - Украины, России, Германии и Франции - в Астане. Он напомнил, что ранее она планировалось на 15 января.

“Но очевидно, что действия террористов и России поставили под сомнение вообще вопрос проведения этого саммита. Вопрос, когда именно будет проведен саммит, остается открытым”, - сказал Тарасюк.

Он отметил усиление международной солидарности с Украиной, однако “заявлениями о солидарности не выиграешь войны». «Мы находимся в состоянии войны. Осмелится ли кто-то назвать это положение военным положением или нет, но это война”, - сказал Тарасюк.

Он считает, что Украина может помочь сама себе собственными национальными усилиями.

“Украине никто не поможет. Лишь в последнее время мы увидели помощь некоторых стран. Но эта помощь предоставляется очень осторожно, при этом заявляют о том, что военным путем конфликт не решить”, - сказал Тарасюк.

Он отметил, что международные усилия показали свою неэффективность и недейственность. “Надежды у нас должны быть только на себя”, - добавил Тарасюк.