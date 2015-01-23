Полковник Мамчур выступает против узаконивания откупа от мобилизации

Народный депутат Украины, полковник Воздушных сил ВС Украины Юлий Мамчур убежден, что не нужно на законодательном уровне закреплять норму об уплате определенной суммы за отказ от мобилизации.

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», трансляция которого состоится 24 января в 17.00 на УНИАН ТВ.

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“Мое личное мнение, это не нужно. Есть конституционная обязанность граждан защищать свое государство... Я думаю, что первые боевые действия покажут, кто есть кто, и слабаки после первого же боя отсеются и останутся те, кто умеет воевать и сильный духом”, - сказал он, прибавив, “если каждый будет чувствовать, что он - частица государства, мы выстоим».