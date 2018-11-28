Кабмин вернул Почаевскую лавру в состав Кременецкого заповедника

Решение об изъятии сооружений лавры из состава Кременецко-Почаевского заповедника отменено.

Кабинет министров Украины отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Да, Кабмин принял это решение", - отметил он, отвечая на вопрос относительно того, принимали ли данный вопрос.

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября депутаты Тернопольского областного совета обратились в Министерство юстиции Украины, управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области и прокуратуру с просьбой дать оценку факту незаконной регистрации права пользования на 6 сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, которую недавно осуществил регистратор КП «Струсовское» в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, обеспечив аренду лавры для УПЦ (Московского патриархата) до 2052 года.

16 ноября на Тернопольщине полиция начала расследование по факту возможных злоупотреблений при передаче в пользование недвижимого комплекса Почаевской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата.

23 ноября Комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра (Религиозная организация Почаевская Свято-Успенская Лавра, относит себя к УПЦ МП, ее возглавляет епископ УПЦ Московского патриархата митрополит Почаевский Владимир (Мороз) – УНИАН).