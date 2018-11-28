Военное положение в Украине: эксперт прокомментировал тайный пункт в указе

В указе есть тайный пункт 12, который, скорее всего, касается мероприятий по подготовке обороны.

Верховная Рада приняла решение о введении в Украине режима военного положения. В тексте соответствующего указа президента есть тайный пункт 12, который, скорее всего, касается мероприятий по подготовке обороны.

Об этом в эфире 24 канала заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

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По его словам, скорее всего это как раз те планы, которые конкретно будут делать.

"Сейчас рассказать врагу, что мы будем делать, – это неправильно", - заявил Сунгуровский.

"Сказать, что мы готовы делать – можно, но, что конкретно будем делать, надо держать в тайне. Для сохранения нормального режима жизни нужно доверие к власти – это очень важно", – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. Дата введения военного положения не озвучивалась. За это решение проголосовали 276 народных депутатов из 330 зарегистрированных в сессионном зале. От «Блока Петра Порошенко» «за» проголосовали 120 депутатов, от «Народного фронта» - 64, от «Самопомочи» - 23, от Радикальной партии - 16, от «Батькивщины» - 13, от группы «Воля народа» - 8, от группы «Видродження» - трое. В то же время от «Оппозиционного блока» ни один депутат не поддержал этот закон.