"Мне пох*р!": появилось видео перепалки Порошенко с нардепом из-за матов в Раде

Порошенко попросил нардепа не материться в Раде.

Депутатом, которому президент Украины Петр Порошенко сделал замечание из-за нецензурных выражений в Раде, оказался внефракционный Виталий Куприй.

Соответствующее видео сам нардеп опубликовал на своей странице в Facebook. Это произошло во время выступления главы государства в парламенте перед голосованием за введение военного положения в Украине.

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Как можно услышать, сначала Куприй выкрикнул с места: "Инвестирует в Россию!". На что президент ответил ему: "Помолчите!..".

После этого Порошенко продолжил свою речь, а Куприй громко сказал сидящему рядом с ним депутату: "Давай я сяду там, где я хочу! Да мне пох*р!".

После этого Порошенко вновь прервался и сказал: "Вы можете не материться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не "Самопомич"? Тогда извините".

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. Дата введения военного положения не озвучивалась. За это решение проголосовали 276 народных депутатов из 330 зарегистрированных в сессионном зале. От «Блока Петра Порошенко» «за» проголосовали 120 депутатов, от «Народного фронта» - 64, от «Самомопомочи» - 23, от Радикальной партии - 16, от «Батькивщины» - 13, от группы «Воля народа» - 8, от группы «Видродження» - три. В то же время от «Оппозиционного блока» ни один депутат не поддержал этот закон.