В Кремле заявили, что встречи Путина и Медведчука "имеют место"
В Кремле заявили, что встречи президента РФ Владимира Путина и лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука "имеют место".
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько часто Путин встречается с Медведчуком.
"Я не знаю, насколько часто, но такие встречи имеют место. Контакты Путина с Медвечуком действительно имеют место. Мне не известно детально о повестке дня этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медвечук выполняет функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам (Трехсторонней контактной группы)", - сказал Песков.
По его словам, "благодаря усилиям Медведчука" проводились обмены пленными, и он "прикладывает очень много усилий, чтобы дойти до формулы обмена пленными "всех на всех".
Как добавил Песков, не все в этом вопросе получается и много трудностей, но работу эту Медведчук продолжает.
Читайте также"Готов встречаться хоть с чертом": у Порошенко подтверждают встречи с Медведчуком
На уточняющий вопрос УНИАН, является ли Медведчук связующим звеном или коммуникатором между президентами Украины и РФ, Песков ответил: "Я не знаю, есть ли в этом потребность. На данном этапе. Я не знаю, есть ли необходимость в таком связующем звене. Вы знаете, что касается президента Украины, Владимир Владимирович (Путин) говорил достаточно развернуто на пресс-конференции в Сингапуре, отвечая на соответствующий вопрос".
Как сообщал УНИАН, 15 ноября Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе должна произойти смена власти в Украине. "Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем (кто бы это ни был), мы, кстати, в любом случае будем уважать выбор украинского народа и будем работать со всеми, но (надеюсь), придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует. Нужно выполнять Минские соглашения", - подчеркнул президент РФ.
"Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Сможет ли сделать какие-то усилия над собой действующий президент, изменит ли он свое отношение к этому, я тоже не знаю. Это надо у него спрашивать", - добавил Путин.
Напомним, ранее журналисты программы «Схемы» сняли приезд кортежа лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука непосредственно домой к президенту Петру Порошенко.
Кортеж Медведчука доехал домой к Порошенко и припарковался возле гостевых ворот. Через несколько часов авто сопровождения Медведчука покинуло дом президента, но не через гостевые, а дополнительные ворота.
В пресс-службе Администрации Президента настаивают: Порошенко с Медведчуком встречаются только по поводу освобождения пленных.
Однако согласно расследованию программы "Гроші", у Медведчука и Порошенко есть общий бизнес по сжиженному газу, то есть они являются бизнес-партнерами. Журналисты отмечают, что доступ к финансовым ресурсам Медведчуку обеспечивает Порошенко. При этом Медведчук строит нефтяную империю под брендом Glusco, где на заправках торгуют топливом из РФ и "ЛДНР".