Украина передала Польше около 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях

Благодаря сотрудничеству с украинскими архивами ИНП Польши получил десятки тысяч бесценных документов о советских репрессиях против поляков.

Институт национальной памяти Польши, благодаря сотрудничеству с украинскими архивами, получил примерно 60 тыс. страниц документов о советских репрессиях против поляков в 1930 годах.

Как информирует Польское Радио, об этом сообщила директор архива ИНП Польши Мажена Крук.

По ее словам, эти материалы сейчас изучают, а доступ к ним откроют в начале следующего года.

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«Для польской стороны - это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930-х, в частности, о преследовании поляков, которые жили на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой «польской операции» НКВД. Впервые мы имеем доступ к подобным материалам, которые больше не являются отдельными приказами или отчетами о проведении польской операции, мы добираемся к так называемому ядру, то есть к конкретным делам, к истории конкретных людей», - сказала Крук.

«На этот раз мы получили свидетельства жертв и весь документированный процесс их ареста и последующего осуждения. Это удивительные материалы не только для историков, но тоже для семей жертв, поскольку в Институт национальной памяти постоянно обращаются родные из третьего и даже иногда четвертого поколения, которые ищут информацию о своих предках. До сих пор мы не могли им помочь, а теперь можем», - добавила директор архива ИНП.

Передача Институту нацпамяти Польши цифровых копий материалов - это результат договора, подписанного ИНП Польши с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.

В свою очередь, директор Государственного областного архива в Хмельницком доктор Владимир Байдич подчеркнул, что передача документов о трагедии поляков является моральным долгом. «В истории Украины и Польши есть много хороших страниц, но в 1930-х годах тоже тяжелые моменты, которые должны нас объединять. Особенно речь идет о 1937-1938-х годах, когда советская сталинская система репрессировала невинных поляков и украинцев», - сказал он.

«В течение многих лет об этом молчали как в Польше, так и в Украине. Уже давно умерли дети и внуки тех, которые тогда погибли, а потому мы обязаны восстановить память о них. Мы передаем документы, чтобы они были открыты и доступны», - подчеркнул он.

Байдич отметил, что в государственном архиве в Хмельницком есть более 25 тыс. документов, связанных с трагической судьбой поляков, а процесс их открытия для польской стороны только начался. Он выразил надежду, что вскоре Министерство внутренних дел Украины позволит передать следующие более 10 тыс. страниц документов, которых еще никто не видел.

Со среды, 21 ноября, в Украине находится делегация Института нацпамяти Польши во главе с президентом этой организации Ярославом Шареком. Цель визита - подведение итогов предыдущего сотрудничества с украинскими архивами, а также открытие в Хмельницком выставки «Приказ № 00485. Антипольская операция НКВД в Советской Украине 1937-1938».