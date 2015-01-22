Клинтон: США должны увеличить военную и финансовую помощь Украине

Такое заявление сделала бывшая госсекретарь, а также возможный кандидат в президенты США 2016 года, Хиллари Клинтон, передает ZN.UA.

Читайте такжеКлинтон считает, что Путин "заморозил" Россию, цепляясь за прошлое

"Я абсолютно уверена, что США должны делать намного больше для того, чтобы Украина смогла защитить свои границы. Новое оборудование, новая подготовка для военных - вот что надо сейчас Украине. США и НАТО очень неохотно это делали и, я так понимаю, только из-за того, что это вязкая потенциально опасная ситуация", - заявила Хиллари Клинтон.

"Украинская армия и украинский народ, которые сражаются с боевиками, доказали, что они достойны большей поддержки", - добавила Хиллари Клинтон.