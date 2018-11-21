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Россия продолжает информационные атаки на посольство Украины в США - посол

20:26, 21 ноября 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом он написал в Facebook.

"Хроника соревнований за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и посольство Украины в США по тем же мошенническим схемам. Провалены", - говорится в сообщении.

В то же время посол напомнил, что еще два штата в США признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом.

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"Итог: 2:0 в пользу Украины. "Русский мир" выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь - меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Чалый заявил, что системное применение элементов информационной войны против Украины на территории США продолжается. Так, неизвестные звонили политикам от его имени. Как отметил Чалый, попытка фейкового «посла Украины» выйти на мэра Сан-Франциско была профессионально разоблачена, однако его разговор с мэром города Себастопол (Sebastopol, округ Сонома, Калифорния) все же состоялся.

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Теги: #США#Россия#посольство#кибератака