Посол Украины в Вашингтоне рассказал об информационной войне против Украины на территории США

Валерий Чалый рассказал о нескольких новых попытках "мошеннических действий" в разных штатах США.

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый рассказал о новых попытках "недругов" сорвать работу посольства путем информационных атак, в частности, "фейковых звонков" от его имени американским партнерам.

"Должен сообщить друзьям о продлении системного применения элементов информационной войны против Украины на территории Соединенных Штатов. Имеем за последнюю неделю дополнительные факты атак на Посольство Украины в США", - сообщил Чалый на странице Facebook.

Он рассказал о нескольких новых попытках "мошеннических действий" в разных штатах США. "Зафиксировали попытки выйти на губернаторов для организации провокаций (оперативно нами остановлены). Активность переместилась даже на уровень больших и маленьких городов. Злоумышленники пользуются присущей американцам доверчивостью", - добавил посол.

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Последним примером, по его словам, стали "провалившаяся попытка выйти на мэра Сан-Франциско", которая была профессионально разоблачена, а также разговор с мэром Севастополя (штат Калифорния) "фейкового посла Украины", который, увы, состоялся.

"Кому-то, видимо, недостаточно включить посла Украины в США в российские санкционные списки. Очевидно, есть желание усложнить нам работу", - добавил Чалый.

В качестве обращения к лицам, заинтересованным в срыве работы посольства, Чалый написал на русском: "Мы понимаем ваши цели и масштабы задействованных ресурсов. Знаем, что вы не собираетесь прекращать эту системную атаку. Поэтому еще активнее будем работать в США, защищая национальные интересы нашей страны и укрепляя стратегическое партнерство Украины и США".

Напомним, ранее посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый столкнулся с массированной атакой пранкеров, которые звонят политикам от его имени. По его словам, посольство сообщило всех губернаторов об опасности фейковых звонков, после чего атака переключилась на мэров и конгрессменов.