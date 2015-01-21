Журналист: Взвинченный Путин уже 11 дней не общается с Порошенко

20:30, 21 января 2015
Политика
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На непубличной части Всемирного экономического форума в Давосе высокопоставленный украинский чиновник пролил свет на взгляд Киева относительно текущей ситуации в Донбассе.

REUTERS

Об этом пишет в издании Business Insider журналист Генри Блоджет, сообщает НВ.

Собеседник отметил, что Администрация президента Порошенко видит, что президент РФ Владимир Путин наращивает присутствие российских войск в Украине, пусть и ограниченным путем. Агрессия пропутинских террористов вынудила армию Украины перейти в контратаку после трехнедельного "перемирия", добавил он. 

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Чиновник отметил, что власти верят в то, что время работает против Кремля. Санкции и падение цен на нефть подрывают экономику России, на что взинченный Путин отвечает агрессией, что в итоге приведет к изоляции РФ. "Тон Путина меняется при каждом звонке президенту Порошенко", - добавил собеседник журналиста, отметив, что последний разговор произошел 11 дней назад.

На своем выступлении в Давосе президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал участникам Всемирного экономического форума часть металлического корпуса рейсового автобуса, который террористы обстреляли из Града на блокпосту близ Волновахи

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